28 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 августа в народном календаре отмечают Успение Богородицы. Праздник также называется Первая Пречистая или Успение. Праздник Успения установлен в честь события, когда Божья Матерь завершила свою земную жизнь и переселилась в небесное жилище.
По христианской традиции, называется успением, а не смертью. Считается, что Святая Мария всего лишь уснула, чтобы через три дня проснуться и переселиться в небесное жилье.
Именины 28 августа празднует Мария.
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Народные приметы на 28 августа
– Сны в ночь на Успение считаются вещими. Сон обязательно исполнится в реальной жизни.
– Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.
– Много паутины – зима будет морозной и ясной.
– После захода солнца вокруг земли появляется туман, который к рассвету рассеивается – к дождю.
– Полевые цветы сильно пахнут сильнее – к ненастью.
Что можно делать 28 августа
- На Успение принято солить огурцы на зиму. В народе говорили: "на Успение надо огурцы солить, на Сергея (8 октября) капусту рубить".
- Сегодня надо пойти в церковь, поставить свечу и помолиться перед иконой Успения Пресвятой Богородицы. Стоит попросить у нее о защите.
- В этот день стоит заниматься благотворительностью: давайте нуждающимся милостыню, накормите голодных. Самое главное – дарить радость другим людям. По поверьям, если родители договорятся о свадьбе на Первую Пречистую, то молодые проживут долгую жизнь в мире и согласии.
Что нельзя делать 28 августа
- Нельзя ходить босыми ногами по росе в этот день, ведь считается, сегодня роса — это слезы Богородицы.
- Сегодня нельзя надевать старую обувь, которая может натереть ноги. Говорят, если натрете ноги в этот день, то весь жизненный путь будет в мозолях.
- Девушкам в этот день нельзя стричься, потому что таким образом можно разгневать Деву Марию.
- Незамужней девушке утром на Успение нельзя ни с кем разговаривать. Первым делом девушка должна умыться студеной водой, трижды приговаривая о себе такие слова: "Пресвятая Богородица, ты всех увенчала, семьи соединяешь, мне помоги жениха найти. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь".