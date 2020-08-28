28 августа в народном календаре отмечают Успение Богородицы. Праздник также называется Первая Пречистая или Успение. Праздник Успения установлен в честь события, когда Божья Матерь завершила свою земную жизнь и переселилась в небесное жилище.

По христианской традиции, называется успением, а не смертью. Считается, что Святая Мария всего лишь уснула, чтобы через три дня проснуться и переселиться в небесное жилье.

Именины 28 августа празднует Мария.

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Народные приметы на 28 августа

– Сны в ночь на Успение считаются вещими. Сон обязательно исполнится в реальной жизни.

– Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

– Много паутины – зима будет морозной и ясной.

– После захода солнца вокруг земли появляется туман, который к рассвету рассеивается – к дождю.

– Полевые цветы сильно пахнут сильнее – к ненастью.

Что можно делать 28 августа

На Успение принято солить огурцы на зиму. В народе говорили: "на Успение надо огурцы солить, на Сергея (8 октября) капусту рубить". Сегодня надо пойти в церковь, поставить свечу и помолиться перед иконой Успения Пресвятой Богородицы. Стоит попросить у нее о защите. В этот день стоит заниматься благотворительностью: давайте нуждающимся милостыню, накормите голодных. Самое главное – дарить радость другим людям. По поверьям, если родители договорятся о свадьбе на Первую Пречистую, то молодые проживут долгую жизнь в мире и согласии.

Что нельзя делать 28 августа