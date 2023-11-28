Іринарх Севастійський за професією був катом. Він страчував найнебезпечніших злочинців. Одного разу на очах чоловіка стратили сімох дівчат, зазначає 24 Канал.

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Місцеве керівництво, яке було язичниками, засудило їх за християнську віру. Також дівчата відмовилися принести дари ідолам. Замість того, вони взяли статуетки божків і кинули їх в озеро Севан.

Жінок чекали страшенні тортури. Однак, жодна навіть не закричала, коли їх таврували розпеченим металом. Коли Іринарх Севастійський побачив це, то публічно визнав себе християнином. Згодом його засудили на мученицьку смерть.

Прикмети на цей день

Якщо у ваш дім сьогодні прилетить сойка і заспіває пісню – це добрий знак.

Якщо ж зустрінете сойку на вулиці й побачите, куди вона піде, то вас чекає успіх.

Якщо в цей день в криниці голосно дзенькає відро, то у господарів скоро буде багатство.

Що відзначають у світі

Щорічно 28 листопада відзначають Всесвітній день милосердя. Вперше його відсвяткували у 2012 році у місті Мумбаї, що знаходиться в Індії. Під час події був присутній чотирнадцятий Далай Лама. Основна мета свята – поширювати вегетаріанство та ставати на захист тварин.

Також сьогодні – Щедрий вівторок. Свято відзначають щороку у наступний вівторок після Дня подяки. У цей день заведено займатися благодійністю та робити добрі справи. Запровадив Щедрий вівторок нью-йоркський театр "Y" у 2012 році.