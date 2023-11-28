Иринарх Севастийский по профессии был палачом. Он казнил самых опасных преступников. Однажды на глазах мужчины казнили семерых девушек, отмечает 24 Канал.

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Местное руководство, которое было язычниками, осудило их за христианскую веру. Также девушки отказались принести дары идолам. Вместо этого они взяли статуэтки божков и бросили их в озеро Севан.

Женщин ждали страшные пытки. Однако ни одна даже не закричала, когда их клеймили раскаленным металлом. Когда Иринарх Севастийский увидел это, публично признал себя христианином. Впоследствии его приговорили к мученической смерти.

Приметы на этот день

Если в ваш дом сегодня прилетит сойка и споет песню – это хороший знак.

Если же встретите сойку на улице и увидите, куда она уйдет, вас ждет успех.

Если в этот день в колодце громко звенит ведро, то у хозяев скоро будет богатство.

Что отмечают в мире

Ежегодно 28 ноября отмечают Всемирный день милосердия. Впервые его отпраздновали в 2012 году в городе Мумбаи в Индии. Во время события присутствовал четырнадцатый Далай Лама. Основная цель праздника – распространять вегетарианство и становиться в защиту животных.

Также сегодня – Щедрый вторник. Праздник отмечают каждый год в следующий вторник после Дня благодарения. В этот день принято заниматься благотворительностью и делать добрые дела. Ввел Щедрый вторник нью-йоркский театр "Y" в 2012 году.