28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 липня у православній церкві вшановується пам'ять князя Володимира Святославовича, при якому відбулося хрещення Київської Русі. В народному календарі також вшановується пам'ять святих мучеників – Кирика і Улити.
Іменини сьогодні святкує Володимир.
Читайте також Доброго ранку: яскрава добірка привітань
Народні прикмети на 28 липня
– Якщо у цей день яскраво сяє сонце – значить його промені володіють цілющою силою.
– Липа пожовкла – осінь ранньою буде.
– Падає дощ зранку – до сонячного дня.
– Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
– Туман ввечері – до дощу.
– Коники голосно стрекочуть – до спеки.
Що можна робити 28 липня
Що не можна робити 28 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter