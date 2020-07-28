28 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 июля в православной церкви почитается память князя Владимира Святославовича, при котором произошло крещение Киевской Руси. В народном календаре также почитается память святых мучеников – Кирика и Улиты.
Именины сегодня празднует Владимир.
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Народные приметы на 28 июля
– Если в этот день ярко сияет солнце – значит его лучи обладают целебной силой.
– Липа пожелтела – осень ранней будет.
– Падает дождь утром – к солнечному дню.
– Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных дней.
– Туман вечером – к дождю.
– Кузнечики громко стрекочут – к жаре.
Что можно делать 28 июля
– Чтобы избавиться от недугов, сегодня водой из колодца можно умываться, мыться, стирать и даже кропить одежду.
Что нельзя делать 28 июля
– Женщинам в этот день нельзя выходить в поле и выполнять тяжелую физическую работу.