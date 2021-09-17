28 BookForum оголосив переможців Best Book Award 2021
Джерело:24 канал
Конкурс Best Book Award — щорічна головна премія Львівського міжнародного BookForum, якою з 1995 року відзначають найкращі українські книжки. У 2021 році гран-прі отримав Євген Пшеничний за книжку "Ярослав Стешенко. Епістолярний монолог". Повний список переможців дізнавайтеся далі.
Організатором конкурсу є ГО "Форум видавців" за підтримки Українського культурного фонду. Цього року на конкурс 100 видавництв подали понад 450 книг.
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"Пандемія стала глобальним викликом для багатьох українських видавців, але якість видань продовжує зростати. Щедро представлені дитячі книжки для різних вікових категорій, дедалі багатшим є ужинок якісних візуальних і перекладних видань, стрибкоподібно зростає асортимент нон-фікшн. Наукові книги з нішевих і малотиражних іноді перетворюються на справжні шедеври видавничого мистецтва та потенційні інтелектуальні бестселери, про що переконливо свідчить цьогорічне гран-прі. Водночас не найкращі часи переживає едиція української літературної класики. Утім, журі певне у своєму виборі та з почуттям виконаного обов'язку береться з насолодою читати книжки-переможці, кожна з яких гідна стати книгою року у відповідній галузі", – підкреслив голова журі Богдан Тихолоз.
Голова журі конкурсу – Богдан Тихолоз / Фото Насті Телікової
Переможці BookForum Best Book Award-2021
Гран-прі
Переможець і книга: Євген Пшеничний "Ярослав Стешенко. Епістолярний монолог".
Видавництво: "Коло".
За що отримав нагороду: за глибоку дослідницьку роботу і високоестетичне художнє втілення.
Євген Пшеничний / Фото Насті Телікової
Класична українська література
Перможець і книга: Леонід (Малошийченко) Чернов "Чудаки прикрашають світ".
Видавництво: "Темпора".
За що отримав нагороду: за перетворення "наших 20-х" на літературний бренд і оживлення некласичних класиків.
Сучасна українська література
Переможниця і книга: Галина Крук "Хто завгодно, тільки не я" (ілюстраторка Валерія Печеник),
Видавництво: Vivat
За що отримала нагороду: за гармонію витонченого стилю, почуттєвості образів та авторське осмислення дійсності.
Іноземна література в українському перекладі
Переможці і книга: перекладач Віталій Кривоніс, ілюстратори Вільям Гершом Коллінгвуд і Карл Еміль Доплер "Старша Едда".
Видавництво: "Видавництво Жупанського".
За що отримала нагороду: за знайомство українського читача зі знаковим твором світової класики.
Література для дітей від 0 до 6
Переможниця і книга: Олеся Мамчич "Овва, як бува! Абетка з історії України" (ілюстраторка Софія Томіленко).
Видавництво: "Портал".
За що отримала нагороду: за книжку-маячок, завдяки якій орієнтуватимуться в минулому.
Нагородження переможців BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насті Телікової
Література для дітей від 7 до 12
Переможниця і книга: Ліна Максимук "Козаки правлять країною".
Видавництво: Discursus.
За що отримала нагороду: за успішний відхід від шаблонів і оригінальне подання історичного матеріалу.
Література для підлітків і YA
Переможниця і книга: Наталка Малетич "Леся – мандрівний клубочок" (ілюстраторка Маша Фоя).
Видавництво: "Портал".
За що отримала нагороду: за сміливу інтерпретацію традиційного образу Лесі Українки.
Non-fiction
Переможець і книга: Юрій Шевельов "Я – мене – мені… (і довкруги) : Спогади. У двох томах. Т.1. В Україні. Т. 2. В Європі".
Видавець: Олександр Савчук.
За що отримав нагороду: за якісно нове, коментоване, ілюстроване та доповнене видання мемуарів видатного інтелектуала XX століття.
Наукова література
Переможниця і книга: Наталя Тихолоз "Петро Франко: формула долі (життєпис на тлі доби)".
Видавництво: Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка.
За що отримала нагороду: за розкриття складної і багаторівневої формули долі Петра Франка.
Візуальна книга
Переможець і книга: Пйотр Лукашевич "Об'єднання Митців artes (1929-1935) та інші історії Львівського модернізму" (перекладач Андрій Бояров, ілюстраторка Ірина Цімерман).
Видавництво: Центр міської історії Центрально-Східної Європи.
За що отримав нагороду: за фундаментальне осмислення мистецтва феномена львівського модернізму.
Комікси та графічні романи
Не присуджено
Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці
Переможці і книга: Денис Казанський, Марина Воротинцева "Як Україна втрачала Донбас".
Видавництво: "Чорна гора".
За що отримали нагороду: за болючий і дієвий посібник для нових поколінь, як усвідомити помилки і зберегти Україну.
Фокусна тема "Гра в дорослішання"
Перемодець і книга: Андрій Бондар "Ласощі для Медора".
Видавництво: "Видавництво Старого Лева".
Нагородження переможців BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насті Телікової
Володарі спеціальних відзнак BookForum Best Book Award-2021
Спеціальна відзнака Малого журі Львова
Володарі і книга: Лев-Осип Гец, Богдан-Володимир Крижанівський (упорядниця Ірина Гах) "Антольогія стрілецької творчости".
Видавництво: видавнича компанія ЮЕКС.
За що отримали відзнаку: за відкриття маловідомої сторінки культурного феномену українського січового стрілецтва.
Спеціальна відзнака Малого журі Києва
Володарка і книга: Старченко Наталя "Українські світи Речі Посполитої. Історії про історію".
Видавництво: Laurus.
За що отримала відзнаку: за віртуозне поєднання ґрунтовних компетенцій та захопливого викладу, в епіцентрі якого – принципова для сьогоднішнього часу історія походження українських еліт.
Спеціальна відзнака Малого журі Одеси
Володар і книга: Павло Віктор "Фізика. Молекулярна будова речовини і теплові явища".
Видавництво: BookChef.
За що отримав відзнаку: за удоступнення фундаментальної науки для школярів і студентів.
Спеціальна відзнака Малого журі Харкова
Володарі і книга: Олег Яцина, Габрієль Михайлов "Перша Харківська фортеця" (ілюстратор Владислав Христенко).
Видавництво: "Дім Реклами".
За що отримали відзнаку: за глибоке історичне дослідження та реконструкцію найстарішої оборонної споруди Харкова.
Спеціальна відзнака голови Великого журі Богдана Тихолоза
Володар і книга: Роман Яців "Мала хронологія мистецьких подій і пам'ятних дат XX століття: Україна – світ".
Видавництво: "Апріорі".
За що отримав відзнаку: за масштабний авторський літопис історії мистецтва XX століття.
Спеціальна відзнака директорки ГО "Форуму видавців" Катерини Шевченко
Володар і книга: Сергій Осока "Три лини для Марії".
Видавництво: "Видавництво Старого Лева".
За що отримав відзнаку: за великі історії маленьких людей.
Вручили відзнаки BookForum Best Book Award-2021 / Фото Насті Телікової
Додатково відзначаються:
- Антон Санченко (книжка "Круз та Лис. Напередодні", видавництво "Комора") – за художню популяризацію українського внеску в історію географічних відкриттів.
- Кирило Булаховський та Максим Гаврилюк (книжка "Розповіді про тварин та їх назви", видавництво "Література та мистецтво") – за цікаву і популярну зоологію для дітей.
- Дарина Морозова (монографія "Покажи мені людину. Антропологія Антіохійської школи та її спадщина у Київській традиції", видавництво "Дух і Літера") – за ґрунтовне дослідження та розширення перспектив української гуманітаристики.
- Авторський колектив НАН України – за фундаментальну працю тритомник "Церковне мистецтво України", видавництво "Фоліо".
- Перекладач Микола Климчук за переклад українською засадничої книжки про природу архітектуру "Як будувати на віки. Архітектура поза часом" Кристофера Александера, видавництво Osnovy Publishing.
- Видавництво "Віхола" в особах співзасновниць: Ольга Дубчак, Ілона Замоцна, Марина Захарчук, Вікторія Шелест, Наталія Шнир, Ірина Щепіна за яскравий видавничий дебют і популяризацію українського нонфікшену.
- Український дипломат Олександр Щерба за принципове відстоювання національних інтересів України на міжнародній арені та книги "Щеплення від мороку" (видавництво "Дух і літера") і Ukraine vs. Darkness. Undiplomatic Thoughts.
- Спеціальна відзнака Української бібліотечної асоціації: Галина Глодзь "Бустрофедон та інші. Коротка історія читання" (ілюстраторка Анастасія Войчук), видавництво "Портал".
- Спеціальні відзнаки від міста Львова: Оксана Забужко "Апокриф. Чотири розмови про Лесю Українку", Ґжеґож Ґауден "Книга Львів. Кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року", Софія Андрухович "Амадока".
- Спеціальна відзнака Львівської обласної Ради: Олег Сова.