27 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 жовтня в народному календарі вшановується пам'ять святої Параскеви Сербської. Її шанують як берегиню жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вагітних і породіль.
Іменини сьогодні святкують: Гнат, Микита, Параскева.
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Народні прикмети на 27 жовтня
– Багато бруду на Параскеви – сніг, який випаде в наступний раз, приведе до справжньої зими і вже довго не розтане.
– Зоряне небо яскраве – буде гарний урожай.
– Вітряна і суха погода 27 жовтня – літо наступного року буде сухим і неврожайним.
– Голосно каркають ворони – чекайте відлиги.
– Хмарна і сніжна погода – прикмета того, що в травні буде негода.
– Ліс покрився інеєм – це обіцяє багатий урожай вівса. Дощ завжди йде до хорошого врожаю пшениці.
Що можна робити 27 жовтня
- Незаміжнім дівчатам сьогодні радять звернутися за допомогою до святої Параскеви. Помоліться святій, щоб вона допомогла вам швидше знайти другу половинку та створити щасливу сім'ю.
Що не можна робити 27 жовтня
- Вагітним жінкам сьогодні не можна розчісувати волосся, адже дитина може народитися хворою.
- Сьогодні заборонено шити, вишивати та в'язати, аби не "засмітити" очі Параскеві. У народі вірять, якщо порушити заборону – свята покарає хворобою.
- На Параскеву заборонено багато сміятися та веселитися. Кажуть, що "хто на Параскеву багато сміється, той в старості буде багато плакати".