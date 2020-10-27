27 жовтня в народному календарі вшановується пам'ять святої Параскеви Сербської. Її шанують як берегиню жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вагітних і породіль.

Іменини сьогодні святкують: Гнат, Микита, Параскева.

​Читайте також Встигніть зробити ці 15 справ до кінця осені: цікавий список

Народні прикмети на 27 жовтня

– Багато бруду на Параскеви – сніг, який випаде в наступний раз, приведе до справжньої зими і вже довго не розтане.

– Зоряне небо яскраве – буде гарний урожай.

– Вітряна і суха погода 27 жовтня – літо наступного року буде сухим і неврожайним.

– Голосно каркають ворони – чекайте відлиги.

– Хмарна і сніжна погода – прикмета того, що в травні буде негода.

– Ліс покрився інеєм – це обіцяє багатий урожай вівса. Дощ завжди йде до хорошого врожаю пшениці.

Що можна робити 27 жовтня

Незаміжнім дівчатам сьогодні радять звернутися за допомогою до святої Параскеви. Помоліться святій, щоб вона допомогла вам швидше знайти другу половинку та створити щасливу сім'ю.

Що не можна робити 27 жовтня