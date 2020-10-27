27 октября в народном календаре почитается память святой Параскевы Сербской. Ее почитают как хранительницу женских традиций, целительницу болезней, защитницу беременных и рожениц.

Именины сегодня отмечают: Игнат, Никита, Параскева.

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Народные приметы на 27 октября

– Много грязи на Параскевы – снег, который выпадет в следующий раз, приведет к настоящей зиме и уже долго не растает.

– Звездное небо яркое – будет хороший урожай.

– Ветряная и сухая погода 27 октября – лето следующего года будет сухим и неурожайным.

– Громко каркают вороны – ждите оттепель.

– Облачная и снежная погода – примета того, что в мае будет непогода.

– Лес покрылся инеем – это сулит богатый урожай овса. Дождь всегда идет к хорошему урожаю пшеницы.

Что можно делать 27 октября

Незамужним девушкам сегодня советуют обратиться за помощью к святой Параскеве. Помолитесь святой, чтобы она помогла вам быстрее найти вторую половинку и создать счастливую семью.

Что нельзя делать 27 октября