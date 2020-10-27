27 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 октября в народном календаре почитается память святой Параскевы Сербской. Ее почитают как хранительницу женских традиций, целительницу болезней, защитницу беременных и рожениц.
Именины сегодня отмечают: Игнат, Никита, Параскева.
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Народные приметы на 27 октября
– Много грязи на Параскевы – снег, который выпадет в следующий раз, приведет к настоящей зиме и уже долго не растает.
– Звездное небо яркое – будет хороший урожай.
– Ветряная и сухая погода 27 октября – лето следующего года будет сухим и неурожайным.
– Громко каркают вороны – ждите оттепель.
– Облачная и снежная погода – примета того, что в мае будет непогода.
– Лес покрылся инеем – это сулит богатый урожай овса. Дождь всегда идет к хорошему урожаю пшеницы.
Что можно делать 27 октября
- Незамужним девушкам сегодня советуют обратиться за помощью к святой Параскеве. Помолитесь святой, чтобы она помогла вам быстрее найти вторую половинку и создать счастливую семью.
Что нельзя делать 27 октября
- Беременным женщинам сегодня нельзя расчесывать волосы, ведь ребенок может родиться больным.
- Сегодня запрещено шить, вышивать и вязать, чтобы не "засорить" глаза Параскеве. В народе верят, если нарушить запрет – святая накажет болезнью.
- На Параскеву запрещено много смеяться и веселиться. Говорят, что "кто на Параскеву много смеется, тот в старости будет много плакать".