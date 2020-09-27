27 вересня християни святкують Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. За християнськими канонами, Воздвиження – велике свято.

Іменини сьогодні святкує Іван.

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Народні прикмети на 27 вересня

– Якщо дме північний вітер, то літо теплим буде.

– Заморозки зранку – до ранньої зими.

– Якщо погода ясна і тепла, то холоди настануть нескоро.

– Різко похолодало – весна ранньою буде.

– Північний вітер – до спекотного літа.

Що можна робити 27 вересня

Людина, яка заблукає цього дня в лісі – повинна зняти з себе та струсити одяг, а потім прочитати молитву. Це допоможе знайти шлях додому.

Що не можна робити 27 вересня