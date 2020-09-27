27 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 вересня християни святкують Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. За християнськими канонами, Воздвиження – велике свято.
Іменини сьогодні святкує Іван.
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Народні прикмети на 27 вересня
– Якщо дме північний вітер, то літо теплим буде.
– Заморозки зранку – до ранньої зими.
– Якщо погода ясна і тепла, то холоди настануть нескоро.
– Різко похолодало – весна ранньою буде.
– Північний вітер – до спекотного літа.
Що можна робити 27 вересня
- Людина, яка заблукає цього дня в лісі – повинна зняти з себе та струсити одяг, а потім прочитати молитву. Це допоможе знайти шлях додому.
Що не можна робити 27 вересня
- Якщо побачите на землі незрозумілі сліди – не переходьте їх, адже можете важко захворіти.
- За повір'ям, на свято Воздвиження не можна починати ніяких важливих справ.
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