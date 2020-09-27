27 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 сентября христиане празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. По христианским канонам, Воздвижение – большой праздник.
Именины сегодня празднует Иван.
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Народные приметы на 27 сентября
– Если дует северный ветер, то лето будет теплым.
– Заморозки утром – к ранней зиме.
– Если погода ясная и теплая, то холода наступят нескоро.
– Резко похолодало – весна ранней будет.
– Северный ветер – к жаркому лету.
Что можно делать 27 сентября
- Человек, который заблудится в этот день в лесу – должен снять с себя и стряхнуть одежду, а затем прочитать молитву. Это поможет найти путь домой.
Что нельзя делать 27 сентября
- Если увидите на земле непонятные следы – не переходите их, ведь можете тяжело заболеть.
- По поверью, на праздник Воздвижения нельзя начинать никаких важных дел.
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