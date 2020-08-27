27 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 серпня в народному календарі вшановують Міхея Морасфитянина – одного з 12 пророків. Він першим передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії.
Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Феодосій.
Читайте також Успенський піст: календар харчування на кожен день
Народні прикмети на 27 серпня
– Тихий вітер на Міхея – осінь буде сухою і сонячною.
– Сильний вітер – чекайте негоду.
– Ясний день на Міхея – провісник вітряної осені.
– Задують вітри на Міхея – вересень буде дощовий.
– Північний вітер – буде гарний урожай жита.
Що можна робити 27 серпня
- Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.
- Цього дня прийнято молитися і просити вищі сили захисту від злих сил.
Що не можна робити 27 серпня
- Сьогодні не можна працювати з тістом і робити випічку.
- Нікому не розповідайте про свої сни до заходу сонця.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter