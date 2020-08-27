27 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 августа в народном календаре чтят Михея Морасфитянина – одного из 12 пророков. Он первым предсказал разрушение Иудеи после прихода Мессии.
Именины сегодня празднуют: Аркадий, Феодосий.
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Народные приметы на 27 августа
– Тихий ветер на Михея – осень будет сухой и солнечной.
– Сильный ветер – ждите непогоду.
– Ясный день на Михея – предвестник ветреной осени.
– Задуют ветры на Михея – сентябрь будет дождливый.
– Северный ветер – будет хороший урожай ржи.
Что можно делать 27 августа
- Посвятите этот день шитью, рукоделию и вязанию.
- В этот день принято молиться и просить высшие Силы защиты от злых сил.
Что нельзя делать 27 августа
- Сегодня нельзя работать с тестом и делать выпечку.
- Никому не рассказывайте о своих снах до захода солнца.
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