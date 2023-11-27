Яке церковне свято в Україні 27 листопада: що не можна робити у цей день
27 листопада відзначають День ікони Божої Матері "Знамення". Також сьогодні у церкві вшановують пам'ять великомученика Якова Персянина.
Ікона Божої Матері "Знамення" вважається однією з найдавніших. Вона отримала свою назву у 1170 році під час заступництва Богоматері міста Новгорода і його мешканців, пише 24 Канал.
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Тоді війська князя Андрія Боголюбського оточили Новгород. Люди молилися Господу вдень і вночі, благали не покидати їх. За переказами, у третю ніч боротьби архієпископ Новгородський Ілля почув голос, який сказав йому взяти з церкви Спаса Преображення ікону пресвятої Богородиці та винести її на міську стіну.
Під час того, як ікону переносили, вороги пустити стріли. Тоді одна з них потрапила в зображення Богородиці. З її очей потекли сльози. Діва Марія обернулася лицем до людей. На ворогів напав жах, вони били один одного, а згодом вийшли з міста.
Що не можна робити сьогодні
- Заборонено займатися важкою фізичною працею та домашніми справами.
- Не можна лихословити, сваритися та ображатися.
- Жінкам не радять займатися рукоділлям.
- У цей день заборонено починати ремонт.
Народні прикмети
- Якщо побачите на небі багряну зорю, то очікуйте сильний вітер.
- Вважається, що цього дня рибалка буде вдалою.
- Якщо зірки на небі горять яскраво, то буде мороз.
- За народними повір'ями, якщо сьогодні під час сходу Сонця вийти на вулицю і стати обличчям до північного вітру, то він забере всі біди, печалі та негаразди.
Яке ще свято в Україні
Щороку 27 листопада відзначають День заснування Національної академії наук України. Її створили у 1918 році під час установчих зборів. Засновником академії був гетьман України Павло Скоропадський, а першим Президентом став український науковець Володимир Вернадський.