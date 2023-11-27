Икона Божией Матери "Знамение" считается одной из самых древних. Она получила свое название в 1170 году во время покровительства Богоматери города Новгорода и его жителей, пишет 24 Канал.

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Тогда войска князя Андрея Боголюбского оцепили Новгород. Люди молились Господу днем и ночью, умоляли не покидать их. По пересказам, в третью ночь борьбы архиепископ Новгородский Илия услышал голос, который сказал ему взять из церкви Спаса Преображения икону Пресвятой Богородицы и вынести ее на городскую стену.

Во время того как икону переносили, враги пустить стрелы. Тогда одна из них попала в изображение Богородицы. Из ее глаз потекли слезы. Дева Мария повернулась лицом к людям. На врагов напал ужас, они били друг друга, а потом вышли из города.

Икона Божией Матери "Знамение" / Фото Ukr.Media

Что нельзя делать сегодня

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами.

Нельзя злословить, ссориться и обижаться.

Женщинам не советуют заниматься рукоделием.

В этот день запрещено начинать ремонт.

Народные приметы

Если увидите на небе багровую звезду, то ожидайте сильный ветер.

Считается, что в этот день рыбалка будет удачной.

Если звезды в небе горят ярко, то будет мороз.

По народным поверьям, если сегодня во время восхода Солнца выйти на улицу и стать лицом к северному ветру, то он отнимет все беды, печали и невзгоды.

Какой еще праздник в Украине

Каждый год 27 ноября отмечают День основания Национальной академии наук Украини. Ее создали в 1918 году во время учредительного собрания. Основателем академии был гетман Украины Павел Скоропадский, а первым Президентом стал украинский ученый Владимир Вернадский.