Ікона Божої Матері "Знамення" вважається однією з найдавніших. Вона отримала свою назву у 1170 році під час заступництва Богоматері міста Новгорода і його мешканців, пише 24 Канал.

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Тоді війська князя Андрія Боголюбського оточили Новгород. Люди молилися Господу вдень і вночі, благали не покидати їх. За переказами, у третю ніч боротьби архієпископ Новгородський Ілля почув голос, який сказав йому взяти з церкви Спаса Преображення ікону пресвятої Богородиці та винести її на міську стіну.

Під час того, як ікону переносили, вороги пустити стріли. Тоді одна з них потрапила в зображення Богородиці. З її очей потекли сльози. Діва Марія обернулася лицем до людей. На ворогів напав жах, вони били один одного, а згодом вийшли з міста.

Ікона Божої Матері "Знамення" / Фото Ukr.Media

Що не можна робити сьогодні

Заборонено займатися важкою фізичною працею та домашніми справами.

Не можна лихословити, сваритися та ображатися.

Жінкам не радять займатися рукоділлям.

У цей день заборонено починати ремонт.

Народні прикмети

Якщо побачите на небі багряну зорю, то очікуйте сильний вітер.

Вважається, що цього дня рибалка буде вдалою.

Якщо зірки на небі горять яскраво, то буде мороз.

За народними повір'ями, якщо сьогодні під час сходу Сонця вийти на вулицю і стати обличчям до північного вітру, то він забере всі біди, печалі та негаразди.

Яке ще свято в Україні

Щороку 27 листопада відзначають День заснування Національної академії наук України. Її створили у 1918 році під час установчих зборів. Засновником академії був гетьман України Павло Скоропадський, а першим Президентом став український науковець Володимир Вернадський.