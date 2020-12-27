27 грудня - яке нині свято і що не можна робити в цей день
27 грудня віряни вшановують пам'ять святих Фірса, Левкія та Калліника.
Іменини сьогодні святкують: Іларіон, Микола.
Також Чим відрізняється Різдво 25 грудня та 7 січня: цікаві факти
Прикмети
- Якою буде погода 27 грудня, такою ж буде погода у лютому.
- Яскраво мерехтять зірки – морози будуть міцними.
- Вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший – очікуйте хуртовин та хмарної погоди.
- Погода змінюється протягом дня – скоро будуть відлиги.
Що не можна робити 27 грудня
- Не відмовляйте, коли у вас попросять допомоги.
- Не розмовляйте занадто голосно і не кричіть.
- Сьогодні не ігноруйте вашого оточення. Поради, які вам дадуть 27 грудня, стануть дуже при нагоді у майбутньому.
- Не плануйте нині багато справ.
Що можна робити 27 грудня
- Поприбирайте нині в оселі. Це дозволить вам зробити чистішим не лише дім, а й думки.
- В цей день не виходьте з дому, не вмивши лице. Кажуть, що таким чином можна оминути біду.
- Зменшіть час проведення перед телевізором та екраном телефона, менше користуйтеся соцмережами. Намагайтесь більше часу приділяйте духовному розвитку.
- Цього дня треба обов'язково помолитися святим та попросити матеріального благополуччя.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter