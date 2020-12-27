27 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 декабря верующие чтят память святых Фирса, Левкия и Каллиника.
Именины сегодня отмечают: Иларион, Николай.
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Приметы
- Какой будет погода 27 декабря, такой же будет погода в феврале.
- Ярко мерцают звезды – морозы будут прочными.
- Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую – ожидайте метелей и облачной погоды.
- Погода меняется в течение дня – скоро будут оттепели.
Что нельзя делать 27 декабря
- Не отказывайте, когда у вас попросят помощи.
- Не разговаривайте слишком громко и не кричите.
- Сегодня не игнорируйте ваше окружение. Советы, которые вам дадут 27 декабря, станут очень пригодятся в будущем.
- Не планируйте сейчас много дел.
Что можно делать 27 декабря
- Поубирайте сегодня в доме. Это позволит вам сделать чище не только дом, но и мысли.
- В этот день не выходите из дома, не умыв лицо. Говорят, что таким образом можно обойти беду.
- Уменьшите время проведения перед телевизором и экраном телефона, меньше пользуйтесь социальными сетями. Старайтесь больше времени уделять духовному развитию.
- В этот день надо обязательно помолиться святым и попросить материального благополучия.
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