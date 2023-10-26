Яке свято 26 жовтня – що краще не робити в цей день
26 жовтня у церкві вшановують День пам'яті мученика Димитрія Мироточця. На цю дату також припадає День гарбуза.
Димитрій Солунський – християнин і мученик, життя якого припало на 3-4 століття. Це син римського чиновника з Греції (Салоніки). Чим відзначився Димитрій та які прикмети існують в цей день – розкаже 24 Канал.
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Відомо, що з самого дитинства Димитрій цікавився християнством. Утім, це було у період правління імператора Галерія, котрий забороняв цю віру. Попри те, Солунський поширював Слово Боже для усіх, хто вірив у Ісуса Христа.
За християнські погляди Димитрія заарештували, катували та жорстоко вбили. Мощі мученика виділяли миро, у якому була особлива цілющість. Чоловіка вважають покровителем Солуня (сучасні Салоніки), лицарства та мироточцем.Свої іменини святкують 26 жовтня Дмитро, Афанасій, Марк, Василь, Антон.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не радять прибирати в домі. Вважається, що таким чином можна позбутися усього хорошого в житті.
- Заборонено брати до рук щось гостре. Подейкували, що це вкоротить тривалість життя.
- Наші пращури в День Димитрія Солунського утримувалися від веселощів.
- Не можна багато працювати фізично.
Прикмети на 26 жовтня
- Якщо 26 жовтня падає сніг і є мороз, то весни доведеться чекати довго.
- Коли ґрунт примерз, а надворі – вітряно, то снігу найближчим часом не буде.
- Небо забарвилося у темні відтінки – можливі опади.
- Почули, що півень ввечері закукурікав, погода буде змінюватися.
День в Україні та світі
26 жовтня в Україні та світі відзначають День гарбуза. Це свято вважається дуже поширеним в США, хоча набуває популярності й в Європі. Метою дня є розповсюдження інформації про користь та цінність сезонного продукту для організму людини. В Україні – гарбуз також дуже популярний та вважається одним з атрибутів осені.
Також 26 жовтня – це День інтерсекс-людей. Таким терміном позначаються особи, в яких статеві ознаки не можуть бути чітко визначені як чоловічі або жіночі. Цей день ввели, аби привернути увагу суспільства до проблем, з якими зіштовхуються ці люди – дискримінація, булінг. Для цього проводять масові демонстрації.