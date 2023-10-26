Димитрій Солунський – християнин і мученик, життя якого припало на 3-4 століття. Це син римського чиновника з Греції (Салоніки). Чим відзначився Димитрій та які прикмети існують в цей день – розкаже 24 Канал.

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Відомо, що з самого дитинства Димитрій цікавився християнством. Утім, це було у період правління імператора Галерія, котрий забороняв цю віру. Попри те, Солунський поширював Слово Боже для усіх, хто вірив у Ісуса Христа.

За християнські погляди Димитрія заарештували, катували та жорстоко вбили. Мощі мученика виділяли миро, у якому була особлива цілющість. Чоловіка вважають покровителем Солуня (сучасні Салоніки), лицарства та мироточцем.

Свої іменини святкують 26 жовтня Дмитро, Афанасій, Марк, Василь, Антон.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не радять прибирати в домі. Вважається, що таким чином можна позбутися усього хорошого в житті.

Заборонено брати до рук щось гостре. Подейкували, що це вкоротить тривалість життя.

Наші пращури в День Димитрія Солунського утримувалися від веселощів.

Не можна багато працювати фізично.

Прикмети на 26 жовтня

Якщо 26 жовтня падає сніг і є мороз, то весни доведеться чекати довго.

Коли ґрунт примерз, а надворі – вітряно, то снігу найближчим часом не буде.

Небо забарвилося у темні відтінки – можливі опади.

Почули, що півень ввечері закукурікав, погода буде змінюватися.

День в Україні та світі

26 жовтня в Україні та світі відзначають День гарбуза. Це свято вважається дуже поширеним в США, хоча набуває популярності й в Європі. Метою дня є розповсюдження інформації про користь та цінність сезонного продукту для організму людини. В Україні – гарбуз також дуже популярний та вважається одним з атрибутів осені.

Також 26 жовтня – це День інтерсекс-людей. Таким терміном позначаються особи, в яких статеві ознаки не можуть бути чітко визначені як чоловічі або жіночі. Цей день ввели, аби привернути увагу суспільства до проблем, з якими зіштовхуються ці люди – дискримінація, булінг. Для цього проводять масові демонстрації.