Яке сьогодні, 26 вересня, свято – що не можна робити в цей день

26 вересня у церковному календарі – день пам'яті святого Іоанна Богослова. У світі відзначають День контрацепції. Сьогодні краще не брати до рук гострих предметів – що ще не можна робити – далі.

26 вересня у церковному календарі – день преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова, інформує 24 Канал. Відомий як молодший брат апостола Якова та один з улюблених учнів Христа – саме йому Ісус довірив доглядати за Дівою Марією.

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Після воскресіння Христа Іоанн Богослов вирушив проповідувати в Ефес. Він зцілював хворих та навертав язичників на острові Патмос. Також апостол написав відому книгу "Одкровення" ("Апокаліпсис"). Повернувшись до Ефеса, створив також Євангеліє і три Послання. Іоанн Богослов помер у глибокій старості, звелівши засипати його у могилі живим.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна брати до рук гострі предмети.

У цей день заборонено сваритися з близькими людьми та обманювати.

Вважалося, що сьогодні не можна працювати після обіду.

Не можна думати про погане.

26 вересня святкують Олександр, Опанас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихін, Ян.

Прикмети на 26 вересня

Якщо сьогодні піде дощ – погода буде похмурою ще кілька днів.

Рожевий захід сонця обіцяє хорошу погоду наступного дня.

Червоний місяць – буде сильний вітер.

Якщо погода не змінюється за день – значить так буде ще кілька днів.

День в Україні та світі

Всесвітній день контрацепції. У 2007 році цю подію зініціювали кілька організацій, щоб привернути увагу до правильного статевого виховання. Контрацепція не має бути табуйованою, адже вона запобігає не тільки небажаній вагітності, але й багатьом хворобам.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Цю дату створила Генасамблея ООН у 2013 році. Ядерна зброя несе небезпеку всьому людству та планеті Земля. Подію зініціювали з метою уберегти від застосування смертоносної зброї.