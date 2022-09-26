Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

26 вересня день Ангела відзначаєють Ілля, Микола, Олександр, Степан, Юліан, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

  • Всесвітній день контрацепції;
  • Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Свято в церковному календарі

26 вересня християни вшановують священника Корнилія, який жив у I столітті на території Риму. В народі кажуть, що після Корнилія вже нічого не росте. Саме тому 26 вересня треба зібрати усі коренеплоди: моркву, буряк, редьку.

Прикмети 26 вересня

  • Дощовий день – урожай буде хороший;
  • Якщо всі граки полетіли на зимівлю – чекайте на сніг;
  • З калини опадають ягоди – до заморозків.

Що не можна робити 26 вересня

  • Сьогодні не можна ворожити на дзеркалах – погана прикмета;
  • Рекомендовано відкласти на цей день розпис чи одруження. Для реєстрації подружжя цей день є невдалим.