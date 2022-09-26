Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
26 вересня день Ангела відзначаєють Ілля, Микола, Олександр, Степан, Юліан, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
Читайте також Найкращі привітання з днем народження: гарні картинки, вірші та проза
Свято в Україні та світі
- Всесвітній день контрацепції;
- Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.
Свято в церковному календарі
26 вересня християни вшановують священника Корнилія, який жив у I столітті на території Риму. В народі кажуть, що після Корнилія вже нічого не росте. Саме тому 26 вересня треба зібрати усі коренеплоди: моркву, буряк, редьку.
Прикмети 26 вересня
- Дощовий день – урожай буде хороший;
- Якщо всі граки полетіли на зимівлю – чекайте на сніг;
- З калини опадають ягоди – до заморозків.
Що не можна робити 26 вересня
- Сьогодні не можна ворожити на дзеркалах – погана прикмета;
- Рекомендовано відкласти на цей день розпис чи одруження. Для реєстрації подружжя цей день є невдалим.