Именины: кто в этот день празднует день Ангела
26 сентября день Ангела отмечают Илья, Николай, Александр, Степан, Юлиан, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.
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Праздник в Украине и мире
- Всемирный день контрацепции;
- Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Праздник в церковном календаре
26 сентября христиане чествуют священника Корнилия, жившего в I веке на территории Рима. В народе говорят, что после Корнилия ничего не растет. Именно поэтому 26 сентября нужно собрать все корнеплоды: морковь, свеклу, редьку.
Приметы 26 сентября
- Дождливый день – урожай будет хороший;
- Если все грачи полетели на зимовку – ждите снег;
- С калины опадают ягоды – до заморозков.
Что нельзя делать 26 сентября
- Сегодня нельзя гадать на зеркалах – плохая примета;
- Рекомендуется отложить на этот день роспись или женитьбу. Для регистрации супругов этот день неудачен.