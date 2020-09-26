26 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 вересня відзначають день святого Корнилія, який жив у I столітті на території Риму. В народі кажуть, що після Корнилія вже нічого не росте, а лише гниє в результаті заморозків. Саме тому 26 вересня треба зібрати усі коренеплоди: моркву, буряк, редьку.
Іменини сьогодні святкують: Юліан, Петро, Ілля.
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Народні прикмети на 26 вересня
– Якщо в цей день полив теплий дощ – то в цьому році він буде останнім.
– До Корнільєва дня всі граки полетять на південь – скоро піде сніг.
– Не зібрати врожай з городу до Корнилія – погана прикмета.
– Багато в городі чистої, пузатої, золотої ріпи – до багатства в будинку.
Що можна робити 26 вересня
- Вийти сьогодні в дощ – добра прикмета. Вважається, що він заряджає людину силою на весь рік і позбавляє від поганих думок.
- Для того, аби не захворіти до кінця року – рекомендовано з'їсти редиску.
Що не можна робити 26 вересня
- Не можна цього дня ворожити на дзеркалі – до великого нещастя.
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