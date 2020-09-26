26 вересня відзначають день святого Корнилія, який жив у I столітті на території Риму. В народі кажуть, що після Корнилія вже нічого не росте, а лише гниє в результаті заморозків. Саме тому 26 вересня треба зібрати усі коренеплоди: моркву, буряк, редьку.

Іменини сьогодні святкують: Юліан, Петро, Ілля.

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Народні прикмети на 26 вересня

– Якщо в цей день полив теплий дощ – то в цьому році він буде останнім.

– До Корнільєва дня всі граки полетять на південь – скоро піде сніг.

– Не зібрати врожай з городу до Корнилія – погана прикмета.

– Багато в городі чистої, пузатої, золотої ріпи – до багатства в будинку.

Що можна робити 26 вересня

Вийти сьогодні в дощ – добра прикмета. Вважається, що він заряджає людину силою на весь рік і позбавляє від поганих думок. Для того, аби не захворіти до кінця року – рекомендовано з'їсти редиску.

Що не можна робити 26 вересня