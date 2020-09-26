26 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 сентября отмечается день святого Корнилия, который жил в I веке на территории Рима. В народе говорят, что после Корнилия уже ничего не растет, а только гниет в результате заморозков. Именно поэтому 26 сентября нужно собрать все корнеплоды: морковь, свеклу, редис.
Именины сегодня отмечают: Юлиан, Петр, Илья.
Читайте также Успейте сделать эти 15 дел до конца осени: интересный список
Народные приметы на 26 сентября
– Если в этот день полил теплый дождь – то в этом году он будет последним.
– До Корнильева дня все грачи полетят на юг – скоро пойдет снег.
– Не собрать урожай с огорода до Корнилия – плохая примета.
– В огороде много чистой, пузатой, золотой репы – к богатству в доме.
Что можно делать 26 сентября
- Выйти сегодня в дождь – хорошая примета. Считается, что он заряжает человека силой на весь год и избавляет от дурных мыслей.
- Для того, чтобы не заболеть до конца года – рекомендуется съесть редиску.
Что нельзя делать 26 сентября
- Нельзя в этот день гадать на зеркале – к большому несчастью.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter