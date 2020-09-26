26 сентября отмечается день святого Корнилия, который жил в I веке на территории Рима. В народе говорят, что после Корнилия уже ничего не растет, а только гниет в результате заморозков. Именно поэтому 26 сентября нужно собрать все корнеплоды: морковь, свеклу, редис.

Именины сегодня отмечают: Юлиан, Петр, Илья.

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Народные приметы на 26 сентября

– Если в этот день полил теплый дождь – то в этом году он будет последним.

– До Корнильева дня все грачи полетят на юг – скоро пойдет снег.

– Не собрать урожай с огорода до Корнилия – плохая примета.

– В огороде много чистой, пузатой, золотой репы – к богатству в доме.

Что можно делать 26 сентября

Выйти сегодня в дождь – хорошая примета. Считается, что он заряжает человека силой на весь год и избавляет от дурных мыслей. Для того, чтобы не заболеть до конца года – рекомендуется съесть редиску.

Что нельзя делать 26 сентября