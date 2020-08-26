26 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 серпня в народному календарі відзначають Тихона Задонського, який був чудотворцем. Сьогодні треба тричі обійти будинок з іконою Божої матері, щоб захистити житло від нечистої сили.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Микола, Василь, Євдокія, Яків.
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Народні прикмети на 26 серпня
– Якщо над лісом видніється туман, то буде гарний врожай грибів.
– Якщо вночі чути сову, то скоро різко зміниться погода.
– Якщо суха та безвітряна погода – буде шторм.
– Якщо молодий місяць має червоне забарвлення, то буде волога погода.
Що можна робити 26 серпня
- Сьогодні моляться Тихону, щоб врятуватися від стихійних лих, пожеж і різних хвороб.
- Молитви перед іконою Божої Матері допомагають зцілитися і знайти вихід в найскладніших ситуаціях.
Що не можна робити 26 серпня
- Не впускайте до свого будинку старих, немічних та бідних людей. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведуться злидні.
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