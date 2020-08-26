26 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 августа в народном календаре отмечают Тихона Задонского, который был чудотворцем. Сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы.
Именины сегодня празднуют: Иван, Николай, Василий, Евдокия, Яков.
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Народные приметы на 26 августа
– Если над лесом виднеется туман, то будет хороший урожай грибов.
– Если ночью слышать сову, то скоро резко изменится погода.
– Если сухая и безветренная погода – будет шторм.
– Если молодой месяц имеет красную окраску, то будет влажная погода.
Что можно делать 26 августа
- Сегодня молятся Тихону, чтобы спастись от стихийных бедствий, пожаров и различных болезней.
- Молитвы перед иконой Божьей Матери помогают исцелиться и найти выход в самых сложных ситуациях.
Что нельзя делать 26 августа
- Не впускать в своей дом старых, немощных и бедных людей. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведутся бедность.
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