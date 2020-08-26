Что можно и нельзя делать 26 августа / Фото из открытых источников

26 августа в народном календаре отмечают Тихона Задонского, который был чудотворцем. Сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы.