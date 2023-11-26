Яке свято 26 листопада: що не можна робити в цей день

26 листопада церква згадує преподобного Аліпія. Вважалося, що він має дар творити дива, адже допомагав зцілитися важкохворим людям.

Аліпій народився у Києві десь у 1050 році. Він писав картини, а також був ювеліром та лікарем. Аліпій опановував живопис у грецьких фахівців, які саме розписували Печерську церкву. Згодом чоловік почав працювати у Києво-Печерському монастирі та став ченцем.

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Більшість часу чоловік писав ікони та відвідував церковні служби. Неодноразово живописець не брав коштів за свою роботу, бо вважав своєю місією відновлення старих релігійних образів. Зароблені гроші чоловік ділив на 3 частини: першу – використовував для придбання робочих матеріалів, другу – віддавав бідним і третю – залишав для себе.

Прикмети на 26 листопада

Якщо в цей день ви почули, як гучно каркають ворони, значить буде відлига.

Сильний вітер припиняється лише ввечері, чекайте на тепло .

. Якщо помітили іній на деревах, то у наступному році буде хороший урожай.

Увесь день падає сніг , хоча не затримується на землі – морозів годі чекати.

, хоча не затримується на землі – морозів годі чекати. Побачили, що зайці втікають з лісу, це означає, що буде холодно.

Сьогодні, 26 листопада святкують іменини Герман, Іван, Ян.

Що не можна робити 26 листопада

Не проявляйте жадібність в цей день, щоб не опинитися на Новий рік у скруті.

26 листопада краще не працювати на землі, бо врожаю не буде.

на землі, бо врожаю не буде. Не вживайте погані слова, тому що Господь не зможе почути ваші молитви.

Як і в інші дні, не варто чинити зло, наговорювати про когось, брехати та засуджувати.

Краще утриматися від подорожі, бо задоволення від неї не отримаєте.

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