Алипий родился в Киеве где-то в 1050 году. Он писал картины, а также был ювелиром и врачом. Алипий овладел живописью у греческих специалистов, которые расписывали Печерскую церковь. Впоследствии мужчина начал работать в Киево-Печерском монастыре и стал монахом.

Актуально Православный календарь на ноябрь: как изменятся даты религиозных праздников

Большинство времени мужчина писал иконы и посещал церковные службы. Неоднократно живописец не брал средств за свою работу, считая своей миссией восстановление старых религиозных образов. Заработанные деньги мужчина делил на 3 части: первую – использовал для приобретения рабочих материалов, вторую – отдавал бедным и третью – оставлял для себя.

Сегодня, 26 ноября, празднуют именины Герман, Иван, Ян.

Приметы на 26 ноября

Если в этот день вы услышали, как громко каркают вороны, значит, будет оттепель.

Сильный ветер прекращается только вечером – ждите тепло .

. Если заметили иней на деревьях, то в будущем году будет хороший урожай.

Весь день падает снег , хотя не задерживается на земле – морозов ждать не надо.

, хотя не задерживается на земле – морозов ждать не надо. Увидели, что зайцы бегут из леса, значит, будет холодно.

Что нельзя делать 26 ноября

Не проявляйте жадность в этот день, чтобы не оказаться на Новый год в беде.

26 ноября лучше не работать на земле, потому что урожая не будет.

на земле, потому что урожая не будет. Не употребляйте плохие слова, потому что Господь не сможет услышать ваши молитвы.

Как и в другие дни, не стоит делать зло, наговаривать о ком-то, врать и осуждать.

Лучшее воздержаться от путешествия, потому что удовольствия от него не получите.

День в Украине и мире