Яке сьогодні, 26 липня, свято – що не можна робити та в кого іменини у цей день

26 липня віряни святкують День Собору архангела Гавриїла. У світі сьогодні День парашутиста. Що не можна робити в цей день читайте далі.

26 липня християни вшановують пам'ять святителя Юліана, пише 24 Канал. До хрещення він мав ім'я Симон та був прокаженим. Попри це, в його дім завітав Ісус та зцілив його.

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Бувши вже Юліаном, він вирушив проповідувати християнство за порадами апостола Петра. Довгий час він перебував в Італії, де став єпископом Кеноманійським. Святитель допомагав молитвами й ділом, зціляв хворих та навертав до християнства.

Віряни також святкують День Собору архангела Гавриїла. Його називають Лівою рукою Бога та Божим провісником. Адже саме Гавриїл сповістив Діву Марію про вагітність. Собор архангела Гавриїла святкують з нагоди освячення церкви у Константинополі на його ім'я.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися та лаятися.

Сьогодні не можна сумувати та думати про погане.

У цей день заборонено бути жадібним.

Не можна викидати хліб.

26 липня святкують Антоній, Гавриїл, Юліан, Сара, Стефан.

Прикмети на 26 липня

Сьогодні сухо – значить осінь буде довгою і теплою.

Сильні зливи – до неврожаю.

Якщо ластівки літають низько – осінь триватиме довго.

Багато жита на полях – добре вродить малина.

Качки крякають під час дощу – погода покращиться.

День в Україні та світі

День парашутиста або скайдайвера. Це неофіційне свято українських професійних парашутистів чи просто любителів цієї сфери. Це не тільки розвага, але й спосіб рятувати життя, а тепер – елемент підготовки десанта.