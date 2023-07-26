26 июля христиане чтят память святителя Юлиана, пишет 24 Канал. До крещения он носил имя Симон и был прокаженным. Несмотря на это, в его дом пришел Иисус и исцелил его.
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Будучи уже Юлианом, он отправился проповедовать христианство по советам апостола Петра. Долгое время он был в Италии, где стал епископом Кеноманийским. Святитель помогал молитвами и делом, исцелял больных и обращал в христианство.
Верующие также празднуют День Собора архангела Гавриила. Его называют Левой рукой Бога и предвестником Божьим. Ведь именно Гавриил известил Деву Марию о беременности. Собор архангела Гавриила празднуют по случаю освящения церкви в Константинополе по его имени.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя ругаться и ругаться.
- Сегодня нельзя унывать и думать о плохом.
- В этот день запрещено быть алчным.
- Нельзя выбрасывать хлеб.
Приметы на 26 июля
- Сегодня сухо – значит, осень будет длинной и теплой.
- Сильные ливни – к неурожаю.
- Если ласточки летают низко – осень будет длиться долго.
- Много ржи на полях – хорошо уродит малина.
- Утки крякают во время дождя – погода улучшится.
День в Украине и мире
День парашютиста или скайдайвера. Это неофициальный праздник украинских профессиональных парашютистов или просто любителей этой сферы. Это не только развлечение, но и способ спасать жизнь, а теперь элемент подготовки десанта.