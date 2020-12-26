26 грудня – яке нині свято та що не можна робити
26 грудня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Усі вони постраждали за Христа у Вірменії в часи правління римського імператора Діоклетіана.
Іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест.
Прикмети
- Якщо у сонячний день з'являється лапатий та голкастий іній – варто чекати різкого похолодання і хуртовини.
- Яка погода 26 грудня, такою буде погода у січні.
- Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.
- Якщо сороки по снігу скачуть, значить, незабаром варто чекати потепління.
- Зірки яскраві 26 грудня – буде мороз.
Що можна робити 26 грудня
- 26 грудня потрібно поприбирати вдома і викинути весь мотлох, адже вважається, що чистота в цей день має силу.
- Запросіть в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.
- Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
- У цей день варто вибачити всім, хто вас образив.
Що не можна робити 26 грудня
- Не слід у цей день бажати комусь зла, аби воно не повернулось до вас.
- Не лихословте 26 грудня – ви можете накликати на себе біду.
- Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.
- Не брешіть цього дня – ваша брехня неодмінно випливе нагору.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter