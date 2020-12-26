26 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать
26 декабря верующие чтят память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Все они пострадали за Христа в Армении во времена правления римского императора Диоклетиана.
Именины отмечают обладатели таких имен: Аркадий, Арсений, Евгений, Орест.
Приметы
- Если в солнечный день появляется лапатый и иглистый иней – стоит ждать резкого похолодания и метели.
- Какая погода 26 декабря, такой будет погода в январе.
- Если 26 декабря очень солнечно, то в последующие дни погода будет морозной и ясной.
- Если сороки по снегу скачут, значит, вскоре стоит ждать потепления.
- Звезды яркие 26 декабря – будет мороз.
Что можно делать 26 декабря
- 26 декабря нужно поубирать дома и выбросить весь хлам, ведь считается, что чистота в этот день имеет силу.
- Пригласите в дом гостей. Считается, что чем больше друзей и родных будет в доме, тем богаче будет жить семья в следующем году.
- Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.
- В этот день стоит простить всем, кто вас обидел.
Что нельзя делать 26 декабря
- Не следует в этот день желать кому-то зла, чтобы оно не вернулось к вам.
- Не сквернословьте 26 декабря – вы можете навлечь на себя беду.
- Не проходите мимо людей, просящих милостыню. Думайте в этот день о людях, у которых затруднительное положение.
- Не лгите в этот день – ваша ложь непременно выплывет наверх.
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