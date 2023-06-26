26 червня – яке свято сьогодні та що не можна робити в початок тижня

26 червня у церковному календарі – день пам'яті святої Акилини. Цікаві прикмети на сьогодні та хто святкує іменини в цей день дивіться далі.

26 червня віряни православної церкви вшановують святу Акилину. Вона народилась у фінікійському місті в благочестивій сім'ї.

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З юного віку Акилина розповідала однолітками про християнство. Про це дізнався царський намісник – він намагався навернути Акилину в язичництво. Дівчина була впертою у своїй вірі, тому намісник розсердився та наказав катувати християнку, але всі її рани зцілювалися. Тому Акилину стратили.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна влаштовувати розбірки.

Заборонено думати про погане, бо воно наздожене.

Не можна розповідати про свої плани.

Прикмети на 26 червня

Літає мошкара – до теплої погоди.

Сонячний день і багато комарів – буде тепло найближчими днями.

Квітка жовтцю закривається – очікуйте на негоду.

26 червня святкують Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Сава, Яків, Ян, Акіліна, Олександра, Анна, Антоніна, Пелагея.

День в Україні та світі

Міжнародний день на підтримку жертв катувань. У цей день 1987 року набула чинності Конвенція проти жорстоких тортур.

Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Це давня подія, яку встановили ще 1967 року, та вона актуальна досі. Проінформованість про залежність запобігає їй у майбутньому.

День косметолога. Це професійне свято, яке спершу було актуальне у США, а потім поширилося у світі.