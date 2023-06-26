26 июня верующие православной церкви чествуют святую Акилину. Она родилась в финикийском городе в благочестивой семье.
Читайте также Вызывают восхищение: 6 редких украинских имен для мужчин
С юного возраста Акилина рассказывала сверстниками о христианстве. Об этом узнал царский наместник – он пытался обратить Акилину в язычество. Девушка была упряма в своей вере, поэтому наместник рассердился и приказал истязать христианку, но все ее раны исцелялись. Поэтому Акилину казнили.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя устраивать разборку.
- Запрещено думать о плохом, потому что оно догонит.
- Нельзя рассказывать о своих планах.
Приметы на 26 июня
- Летает мошкара – в теплую погоду.
- Солнечный день и многие комары – будет тепло в ближайшие дни.
- Цветок желтца закрывается – ждите непогоду.
День в Украине и мире
Международный день в поддержку жертв пыток. В этот день 1987 вступила в силу Конвенция против жестоких пыток.
Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения. Это давнее событие, установленное еще в 1967 году, и оно актуально до сих пор. Проинформированность о зависимости предотвращает ее в будущем.
День косметолога. Это профессиональный праздник, который сначала был актуален в США, а затем распространился в мире.