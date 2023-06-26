26 июня верующие православной церкви чествуют святую Акилину. Она родилась в финикийском городе в благочестивой семье.

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С юного возраста Акилина рассказывала сверстниками о христианстве. Об этом узнал царский наместник – он пытался обратить Акилину в язычество. Девушка была упряма в своей вере, поэтому наместник рассердился и приказал истязать христианку, но все ее раны исцелялись. Поэтому Акилину казнили.

Именины 26 июня празднуют Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Савва, Яков, Ян, Акилина, Александра, Анна, Антонина, Пелагея.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя устраивать разборку.

Запрещено думать о плохом, потому что оно догонит.

Нельзя рассказывать о своих планах.

Приметы на 26 июня

Летает мошкара – в теплую погоду.

Солнечный день и многие комары – будет тепло в ближайшие дни.

Цветок желтца закрывается – ждите непогоду.

День в Украине и мире

Международный день в поддержку жертв пыток. В этот день 1987 вступила в силу Конвенция против жестоких пыток.

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения. Это давнее событие, установленное еще в 1967 году, и оно актуально до сих пор. Проинформированность о зависимости предотвращает ее в будущем.

День косметолога. Это профессиональный праздник, который сначала был актуален в США, а затем распространился в мире.