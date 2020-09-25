25 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
25 вересня в народному календарі вшановують священномученика Автонома. Цей день називають "змійовиком", адже в цей період всі змії тікають під землю та готуються до зимової сплячки.
Іменини сьогодні святкують: Семен, Федір.
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Народні прикмети на 25 вересня
– На деревах багато жовтого листя – до ранньої осені.
– Дощ йде – до сніжної зими.
– Бур’яни ростуть високо – прикмета, що снігу багато випаде.
– Вхід в нору крота знаходиться з північної сторони – зима теплою буде.
– Грім гримить 25 вересня – осінь теплою буде.
Що можна робити 25 вересня
- У цей день можна займатися господарством та генеральним прибиранням будинку.
Що не можна робити 25 вересня
- Сьогодні не рекомендовано ходити в ліс, адже в цей день виповзають дуже багато змій.
- Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.
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