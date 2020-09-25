25 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 сентября в народном календаре чествуют святого Автонома. Этот день называют "змеевиком", ведь в этот период все змеи убегают под землю и готовятся к зимней спячке.
Именины сегодня отмечают: Семен, Федор.
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Народные приметы на 25 сентября
– На деревьях много желтых листьев – к ранней осени.
– Дождь идет – к снежной зиме.
– Сорняки растут высоко – примета, что снега много выпадет.
– Вход в нору крота находится с северной стороны – зима теплой будет.
– Гром гремит 25 сентября – осень теплой будет.
Что можно делать 25 сентября
- В этот день можно заниматься хозяйством и генеральной уборкой дома.
Что нельзя делать 25 сентября
- Сегодня не рекомендуется ходить в лес, ведь в этот день выползает очень много змей.
- В этот день нельзя находиться в неубранном доме.
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