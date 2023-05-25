Яке церковне свято 25 травня – що не можна робити сьогодні, день в Україні й світі

25 травня християни святкують день пам'яті святителя Епіфанія та Вознесіння Господнє. У світі відзначають День філолога. Дивіться нижче, що не можна робити сьогодні.

25 травня у церковному календарі – день пам'яті святителя Епіфанія Кіпрського, пише 24 Канал. До речі, він є небесним покровителем Епіфанія, митрополита Київського.

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Епіфаній народився у благополучній родині й здобув гарну освіту. Одного разу він зустрів на вулиці ченця, який віддавав вбрання жебраку. Тому вирішив сам прийняти монашество.

Святитель славився простою вдачею, великою стійкістю у вірі, любові та милосерді до бідних. Він отримав дар чудотворення, а під час літургії побачив сходження Святого Духа. Епіфанія поховали у храмі, який сам і збудував за життя. Він вважається отцем та вчителем Церкви.

Що не можна робити сьогодні

Вважається, що сьогодні заборонено зрізати квіти латаття.

Не можна лаятися, вживати погані слова й сваритися.

Краще не ходити в гості у цей день.

25 травня святкують Антон, Герман, Епіфаній, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян.

Прикмети на 25 травня

До сьогодні зацвіла горобина – щедро вродить льон.

Похмурий ранок – значить літо буде дощовим.

Червоний світанок обіцяє мало дощів влітку.

Чутно спів солов'я вночі – до хорошої погоди.

День в Україні й світі

День філолога. Сьогодні професійне свято відзначають люди, які займаються вивченням та популяризацією мови. Українці особливо розуміють, яку важливу роль відіграє мова – вона є не тільки інструментом спілкування, але й зброєю та способом ідентифікації.