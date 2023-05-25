25 травня у церковному календарі – день пам'яті святителя Епіфанія Кіпрського, пише 24 Канал. До речі, він є небесним покровителем Епіфанія, митрополита Київського.

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Епіфаній народився у благополучній родині й здобув гарну освіту. Одного разу він зустрів на вулиці ченця, який віддавав вбрання жебраку. Тому вирішив сам прийняти монашество.

Святитель славився простою вдачею, великою стійкістю у вірі, любові та милосерді до бідних. Він отримав дар чудотворення, а під час літургії побачив сходження Святого Духа. Епіфанія поховали у храмі, який сам і збудував за життя. Він вважається отцем та вчителем Церкви.

День ангела 25 травня святкують Антон, Герман, Епіфаній, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян.

Що не можна робити сьогодні

Вважається, що сьогодні заборонено зрізати квіти латаття.

Не можна лаятися, вживати погані слова й сваритися.

Краще не ходити в гості у цей день.

Прикмети на 25 травня

До сьогодні зацвіла горобина – щедро вродить льон.

Похмурий ранок – значить літо буде дощовим.

Червоний світанок обіцяє мало дощів влітку.

Чутно спів солов'я вночі – до хорошої погоди.

День в Україні й світі

День філолога. Сьогодні професійне свято відзначають люди, які займаються вивченням та популяризацією мови. Українці особливо розуміють, яку важливу роль відіграє мова – вона є не тільки інструментом спілкування, але й зброєю та способом ідентифікації.