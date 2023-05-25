25 мая в церковном календаре – день памяти святителя Эпифания Кипрского, пишет 24 Канал. Кстати, он небесный покровитель Епифания, митрополита Киевского.

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Эпифаний родился в благополучной семье и получил хорошее образование. Однажды он встретил на улице монаха, который отдавал наряд нищему. Поэтому решил сам принять монашество.

Святитель славился простым нравом, большой стойкостью в вере, любви и милосердии к бедным. Он получил дар чудотворения, а во время литургии увидел восхождение Святого Духа. Эпифания похоронили в храме, который сам построил при жизни. Он считается отцом и учителем Церкви.

День ангела 25 мая празднуют Антон, Герман, Эпифаний, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Фёдор, Филипп, Ян.

Что нельзя делать сегодня

Считается, что сегодня запрещено срезать цветы кувшинок.

Нельзя ругаться, употреблять плохие слова и ссориться.

Лучше не ходить в гости в этот день.

Приметы на 25 мая

До сегодняшнего дня зацвела рябина – щедро уродит лен.

Пасмурное утро – значит лето будет дождливым.

Красный рассвет сулит мало дождей летом.

Слышно пение соловья ночью – к хорошей погоде.

День в Украине и мире

День филолога. Сегодня профессиональный праздник отмечают люди, занимающиеся изучением и популяризацией языка. Украинцы особенно понимают, какую важную роль играет язык – она не только инструмент общения, но и оружие и способ идентификации.