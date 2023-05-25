25 мая в церковном календаре – день памяти святителя Эпифания Кипрского, пишет 24 Канал. Кстати, он небесный покровитель Епифания, митрополита Киевского.
Смотрите также Имя Наталья и его происхождение: значение, когда празднуют День ангела и известные звезды с этим именем
Эпифаний родился в благополучной семье и получил хорошее образование. Однажды он встретил на улице монаха, который отдавал наряд нищему. Поэтому решил сам принять монашество.
Святитель славился простым нравом, большой стойкостью в вере, любви и милосердии к бедным. Он получил дар чудотворения, а во время литургии увидел восхождение Святого Духа. Эпифания похоронили в храме, который сам построил при жизни. Он считается отцом и учителем Церкви.
Что нельзя делать сегодня
- Считается, что сегодня запрещено срезать цветы кувшинок.
- Нельзя ругаться, употреблять плохие слова и ссориться.
- Лучше не ходить в гости в этот день.
Приметы на 25 мая
- До сегодняшнего дня зацвела рябина – щедро уродит лен.
- Пасмурное утро – значит лето будет дождливым.
- Красный рассвет сулит мало дождей летом.
- Слышно пение соловья ночью – к хорошей погоде.
День в Украине и мире
День филолога. Сегодня профессиональный праздник отмечают люди, занимающиеся изучением и популяризацией языка. Украинцы особенно понимают, какую важную роль играет язык – она не только инструмент общения, но и оружие и способ идентификации.