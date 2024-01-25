Яке церковне свято 25 січня: чому сьогодні не можна хвалитися своїми успіхами

За новим церковним календарем 25 січня християни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Також сьогодні відзначається День суперечливого одягу.

Детальніше про свята читайте на сайті 24 Каналу. Також дізнайтеся, які народні прикмети та заборони існують на цей день.

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День пам'яті святителя Григорія Богослова

Григорій Богослов народився у шанованій християнській сім'ї. Хоча його батько спершу поклонявся ідолам, згодом став єпископом. Святитель також мав братів і сестер. Діти здобули хорошу освіту. Деякий час Григорій вчився у свого дядька, який викладав риторику. Потім пішов у школу. Одного разу чоловік прийняв рішення, що буде служити Богові, тому поїхав до Афін. Там він познайомився з Василієм Великим, здобув християнську освіту та викладав красномовство.

Після цього Григорій Богослов пішов служити у монастир, а згодом став єпископом. Він піклувався про старших людей, а також про тих, що були в лікарні. Після смерті Василія Великого, святитель переїхав до Константинополя. У той час у місті жило багато відступників, тому Григорій проводив богослужіння в себе вдома. Єретики були дуже цим незадоволені, проте Богослову вдалося уникнути покарання та стати керівником Константинопольської церкви. Помер святий приблизно у 390 році.

Що не можна робити

Не можна сваритися, злитися, ображатися, лихословити та лінуватися.

Заборонено ображати близьких людей.

Не варто пити багато алкоголю та вживати важку їжу.

Не можна розповідати усім про свої успіхи, бо відлякаєте везіння.

Народні прикмети

Якщо випаде багато снігу, то наступна зима прийде пізно.

Якщо почуєте горобців, то незабаром потеплішає.

Якщо почнеться снігопад, то весна буде ранньою.

Якщо співатимуть синички, то чекайте на холодну погоду.

Що ще відзначають

День суперечливого одягу відзначається кожного року у четвертий четвер січня. Сьогодні варто експериментувати зі стилем та одягати незвичні речі. У цей день можна порушувати всі модні правила, щоб проявити свою індивідуальність.