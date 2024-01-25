Детальніше про свята читайте на сайті 24 Каналу. Також дізнайтеся, які народні прикмети та заборони існують на цей день.
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День пам'яті святителя Григорія Богослова
Григорій Богослов народився у шанованій християнській сім'ї. Хоча його батько спершу поклонявся ідолам, згодом став єпископом. Святитель також мав братів і сестер. Діти здобули хорошу освіту. Деякий час Григорій вчився у свого дядька, який викладав риторику. Потім пішов у школу. Одного разу чоловік прийняв рішення, що буде служити Богові, тому поїхав до Афін. Там він познайомився з Василієм Великим, здобув християнську освіту та викладав красномовство.
Після цього Григорій Богослов пішов служити у монастир, а згодом став єпископом. Він піклувався про старших людей, а також про тих, що були в лікарні. Після смерті Василія Великого, святитель переїхав до Константинополя. У той час у місті жило багато відступників, тому Григорій проводив богослужіння в себе вдома. Єретики були дуже цим незадоволені, проте Богослову вдалося уникнути покарання та стати керівником Константинопольської церкви. Помер святий приблизно у 390 році.
Що не можна робити
- Не можна сваритися, злитися, ображатися, лихословити та лінуватися.
- Заборонено ображати близьких людей.
- Не варто пити багато алкоголю та вживати важку їжу.
- Не можна розповідати усім про свої успіхи, бо відлякаєте везіння.
Народні прикмети
- Якщо випаде багато снігу, то наступна зима прийде пізно.
- Якщо почуєте горобців, то незабаром потеплішає.
- Якщо почнеться снігопад, то весна буде ранньою.
- Якщо співатимуть синички, то чекайте на холодну погоду.
Що ще відзначають
День суперечливого одягу відзначається кожного року у четвертий четвер січня. Сьогодні варто експериментувати зі стилем та одягати незвичні речі. У цей день можна порушувати всі модні правила, щоб проявити свою індивідуальність.