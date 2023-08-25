Яке сьогодні, 25 серпня, свято – що краще не робити, у кого іменини в цей день

25 серпня віряни вшановують пам'ять мучеників Фотія й Аникити. У світі відзначають день народження операційної системи Linux. Що не можна робити сьогодні дізнавайтесь далі.

25 серпня у церковному календарі – день пам'яті мучеників Фотія й Аникити, повідомляє 24 Канал. Вони жили у місті Нікомідія. Аникита був військовим чиновником, але не поділяв політику імператора Діоклетіана. Коли він побачив на головній площі міста знаряддя для публічних катувань, то виступив проти.

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Імператор розгнівався та став катувати Аникиту. Він кинув його до диких звірів – ті його не торкнулися. Спроби спалити теж не завдали йому шкоди. У той момент Фотій, племінник Аникити, відвернув на себе увагу мучителів, заявивши, що язичницькі божества – це лише ідоли. За цей вчинок його також ув'язнили та кинули до в'язниці, а пізніше кинули в піч разом з дядьком Аникитою. Вважають, що їхні тіла не зазнали жодних пошкоджень.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено конфліктувати та поширювати негатив.

Не можна влаштовувати гучні вечірки та вживати алкоголь.

Краще не свататися в цей день – отримаєте відмову.

Не можна планувати справи.

Прикмети на 25 серпня

День дощовий – бабине літо буде коротким.

Тепла і ясна погода сьогодні обіцяє хороший врожай білих грибів.

Квакають жаби – обіцяють дощ.

Туман над лісом також до дощу.

На небі молодий місяць – чекайте вітру.

День в Україні та світі

25 серпня святкують Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.

День народження операційної системи Linux. Систему створив фінський студент Лінус Торвальд, який захотів встановити операційну систему з категорії Unix на свій комп'ютер. Його проєкт оцінюють у 1,4 млрд доларів.