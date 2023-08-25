25 августа в церковном календаре – день памяти мучеников Фотия и Аникиты, пишет 24 Канал. Они жили в городе Никомидия. Аникита был военным чиновником, но не разделял политику императора Диоклетиана. Когда он увидел на главной площади города орудие для публичных пыток, выступил против.

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Император разгневался и стал пытать Аникиту. Он бросил его к диким зверям – те его не коснулись. Попытки сжечь тоже не нанесли ему вреда. В тот момент Фотий, племянник Аникиты, отвлек на себя внимание мучителей, заявив, что языческие божества – это только идолы. За этот поступок его также заключили в тюрьму, а позже бросили в печь вместе с дядей Аникитой. Считают, что их тела не получили никаких повреждений.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день запретили конфликтовать и распространять негатив.
  • Нельзя устраивать громкие вечеринки и употреблять алкоголь.
  • Лучше не свататься в этот день – получите отказ.
  • Нельзя планировать дела.

Приметы на 25 августа

  • День дождливый – бабье лето будет коротким.
  • Теплая и ясная погода сегодня сулит хороший урожай белых грибов.
  • Квакают лягушки – обещают дождь.
  • Туман над лесом также к дождю.
  • На небе молодая луна – ждите ветра.

День в Украине и мире

День рождения операционной системы Linux. Систему создал финский студент Линус Торвальд, захотевший установить операционную систему из категории Unix на свой компьютер. Его проект оценивается в 1,4 млрд долларов.