25 августа в церковном календаре – день памяти мучеников Фотия и Аникиты, пишет 24 Канал. Они жили в городе Никомидия. Аникита был военным чиновником, но не разделял политику императора Диоклетиана. Когда он увидел на главной площади города орудие для публичных пыток, выступил против.

Смотрите также Как называли детей в центральной Украине: хорошие варианты для мальчиков и девочек

Император разгневался и стал пытать Аникиту. Он бросил его к диким зверям – те его не коснулись. Попытки сжечь тоже не нанесли ему вреда. В тот момент Фотий, племянник Аникиты, отвлек на себя внимание мучителей, заявив, что языческие божества – это только идолы. За этот поступок его также заключили в тюрьму, а позже бросили в печь вместе с дядей Аникитой. Считают, что их тела не получили никаких повреждений.

Именины 25 августа празднуют Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запретили конфликтовать и распространять негатив.

Нельзя устраивать громкие вечеринки и употреблять алкоголь.

Лучше не свататься в этот день – получите отказ.

Нельзя планировать дела.

Приметы на 25 августа

День дождливый – бабье лето будет коротким.

Теплая и ясная погода сегодня сулит хороший урожай белых грибов.

Квакают лягушки – обещают дождь.

Туман над лесом также к дождю.

На небе молодая луна – ждите ветра.

День в Украине и мире

День рождения операционной системы Linux. Систему создал финский студент Линус Торвальд, захотевший установить операционную систему из категории Unix на свой компьютер. Его проект оценивается в 1,4 млрд долларов.