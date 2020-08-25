25 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 серпня в народному календарі вшановують Фотія. З цього дня розпочинається справжня осінь, а птахи готуються летіти у вирій.
Іменини сьогодні святкують: Сергій, Олександр, Степан.
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Народні прикмети на 25 серпня
– На Фотія з клена опадає перше листя.
– Ранній іній – до багатого врожаю озимих наступного року.
– Дощ – до короткого "бабиного літа".
– Ясна і тепла погода – до хорошого урожаю білих грибів.
– Багато роси – до ясної погоди.
– Кішка старанно вмивається – до тепла.
– Жаби голосно квакають – до дощу.
– Крот з нори вийшов – до затяжної негоди.
Що можна робити 25 серпня
- На Фотія треба навести лад в будинку, аби не накликати нечисту силу на сім'ю.
Що не можна робити 25 серпня
- Нікому нічого не позичайте цього дня. Від цього у ваш дім може прийти непрохана біда.
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