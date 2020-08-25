25 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 августа в народном календаре почитают Фотия. С этого дня начинается настоящая осень, а птицы готовятся лететь в теплые края.
Именины сегодня отмечают: Сергей, Александр, Степан.
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Народные приметы на 25 августа
– На Фотия с клена опадают первые листья.
– Ранний иней – к богатому урожаю озимых следующего года.
– Дождь – к короткому "бабьему лету".
– Ясная и теплая погода – к хорошему урожаю белых грибов.
– Многие росы – к ясной погоде.
– Кошка старательно умывается – к теплу.
– Лягушки громко квакают – к дождю.
– Крот из норы вышел – к затяжной непогоде.
Что можно делать 25 августа
- На Фотия надо навести порядок в доме, чтобы не навлечь нечистую силу на семью.
Что нельзя делать 25 августа
- Никому ничего не отдавайте в долг в этот день. От этого в ваш дом может прийти непрошенная беда.
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