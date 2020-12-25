25 грудня католики святкують одне з найбільших церковних свят – Різдво Христове. Цей день сповнений радощами і чарівною атмосферою. Християни всього світу прикрашають свої домівки яслами з фігурками немовляти Ісуса, Діви Марії та Йосипа і соломою, яка є одним із головних символів Різдва.

Католицьке Різдво є особливим релігійним святом для християн західного обряду. Воно відзначається 25 грудня в багатьох країнах світу на честь народження Божого Сина, що відкупив гріхи людей своєю смертю. Свої іменини святкують: Олександр та Спиридон. Також Різдво 25 грудня і 7 січня: чому святкують в різні дати, думки церкви та українців Прикмети Якщо сніжне Різдво, то весна буде ранньою.

Якщо на Різдво доволі тепло, то морози вдарять навесні.

Якщо сильний мороз у цей день, то врожай буде хорошим.

На Різдво снігопад – то весь рік щаститиме. Що не можна робити 25 грудня Не лайтесь та не сваріться з людьми.

На Різдво забороняється працювати та займатись хатніми справами.

Не можна відмовляти у допомозі.

25 грудня не можна грати в азартні ігри.

Що можна робити 25 грудня Що можна робити 25 грудня Сходіть до церкви та помоліться за себе й ваших близьких.

Сходіть у гості до родичів, поколядуйте.

В цей день сприятливо робити благодійні пожертви.

Пробачте усім людям, на яких ви тримали образу.