25 грудня – що нині за свято і що не можна робити
25 грудня католики святкують одне з найбільших церковних свят – Різдво Христове. Цей день сповнений радощами і чарівною атмосферою. Християни всього світу прикрашають свої домівки яслами з фігурками немовляти Ісуса, Діви Марії та Йосипа і соломою, яка є одним із головних символів Різдва.
Католицьке Різдво є особливим релігійним святом для християн західного обряду. Воно відзначається 25 грудня в багатьох країнах світу на честь народження Божого Сина, що відкупив гріхи людей своєю смертю.
Свої іменини святкують: Олександр та Спиридон.
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Прикмети
- Якщо сніжне Різдво, то весна буде ранньою.
- Якщо на Різдво доволі тепло, то морози вдарять навесні.
- Якщо сильний мороз у цей день, то врожай буде хорошим.
- На Різдво снігопад – то весь рік щаститиме.
Що не можна робити 25 грудня
- Не лайтесь та не сваріться з людьми.
- На Різдво забороняється працювати та займатись хатніми справами.
- Не можна відмовляти у допомозі.
- 25 грудня не можна грати в азартні ігри.
Що можна робити 25 грудня
Що можна робити 25 грудня
- Сходіть до церкви та помоліться за себе й ваших близьких.
- Сходіть у гості до родичів, поколядуйте.
- В цей день сприятливо робити благодійні пожертви.
- Пробачте усім людям, на яких ви тримали образу.
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