25 декабря католики празднуют один из крупнейших церковных праздников – Рождество Христово. Этот день полон радостями и волшебной атмосферой. Христиане всего мира украшают свои дома яслями с фигурками младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа и соломой, которая является одним из главных символов Рождества.

Католическое Рождество является особым религиозным праздником для христиан западного обряда. Оно отмечается 25 декабря во многих странах мира в честь рождения Сына Божьего, который искупил грехи людей своей смертью. Свои именины празднуют: Александр и Спиридон. Также Рождество 25 декабря и 7 января: почему празднуют в разные даты, мнения церкви и украинцев Приметы Если снежное Рождество, то весна будет ранней.

Если на Рождество достаточно тепло, то морозы ударят весной.

Если сильный мороз в этот день, то урожай будет хорошим.

На Рождество снегопад – весь год будет везти. Что нельзя делать 25 декабря Не ругайтесь и не ссорьтесь с людьми.

На Рождество запрещается работать и заниматься домашними делами.

Нельзя отказывать в помощи.

25 декабря нельзя играть в азартные игры.

Что можно делать 25 декабря Что можно делать 25 декабря Сходите в церковь и помолитесь за себя и ваших близких.

Сходите в гости к родственникам, поколядуйте.

В этот день хорошо делать благотворительные пожертвования.

Простите всех людей, на которых вы держали обиду.​