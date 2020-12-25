25 декабря – что сегодня за праздник и что нельзя делать
25 декабря католики празднуют один из крупнейших церковных праздников – Рождество Христово. Этот день полон радостями и волшебной атмосферой. Христиане всего мира украшают свои дома яслями с фигурками младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа и соломой, которая является одним из главных символов Рождества.
Католическое Рождество является особым религиозным праздником для христиан западного обряда. Оно отмечается 25 декабря во многих странах мира в честь рождения Сына Божьего, который искупил грехи людей своей смертью.
Свои именины празднуют: Александр и Спиридон.
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Приметы
- Если снежное Рождество, то весна будет ранней.
- Если на Рождество достаточно тепло, то морозы ударят весной.
- Если сильный мороз в этот день, то урожай будет хорошим.
- На Рождество снегопад – весь год будет везти.
Что нельзя делать 25 декабря
- Не ругайтесь и не ссорьтесь с людьми.
- На Рождество запрещается работать и заниматься домашними делами.
- Нельзя отказывать в помощи.
- 25 декабря нельзя играть в азартные игры.
Что можно делать 25 декабря
Что можно делать 25 декабря
- Сходите в церковь и помолитесь за себя и ваших близких.
- Сходите в гости к родственникам, поколядуйте.
- В этот день хорошо делать благотворительные пожертвования.
- Простите всех людей, на которых вы держали обиду.
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