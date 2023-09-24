Яке церковне свято 24 вересня: що не можна робити сьогодні
24 вересня християни вшановують первомученицю рівноапостольну Теклу. В Україні святкують День машинобудівника. Більше про цей день дізнавайтесь далі.
24 вересня у церковному календарі – день пам'яті рівноапостольної первомучениці Текли (Фекли), пише 24 Канал. Вона народилася та проживала в місті Іконія (зараз це турецьке місто Конья) у заможній родині язичників.
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У віці 18 років батьки заручили її з багатим юнаком, проте Текла обрала віру в Господа та вирішила не вступати у шлюб. Вона слухала апостола Павлом, який проповідував християнство у місті. На апостола поскаржився наречений, тому Павла кинули у в'язницю. Та Текла три дні й три ночі була біля апостола. Пізніше дівчина покинула рідне місто.День ангела 24 вересня святкують Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Фекла.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонена важка фізична праця.
- Не можна погано думати про своїх близьких.
- Сьогодні не можна відмовляти у допомозі.
- Краще не брати боргів та не позичати коштів.
Прикмети на 24 вересня
- Бджоли відкривають льотку – буде довга і тепла осінь.
- Чайки літають високо – день буде вітряний.
- Яскраво світить сонце – чекайте зміну погоди.
- Щедрий врожай грибів – до сніжної зими.
- Листя на деревах багато – морозів чекайте не скоро.
День в Україні та світі
День машинобудівника. Професійне свято відзначають кожну четверту неділю вересня. Сфера машинобудівної галузі України налічує понад 2800 промислових підприємств і 230 організацій, які займаються науково-технічною працею.