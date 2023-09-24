Яке церковне свято 24 вересня: що не можна робити сьогодні

24 вересня християни вшановують первомученицю рівноапостольну Теклу. В Україні святкують День машинобудівника. Більше про цей день дізнавайтесь далі.

24 вересня у церковному календарі – день пам'яті рівноапостольної первомучениці Текли (Фекли), пише 24 Канал. Вона народилася та проживала в місті Іконія (зараз це турецьке місто Конья) у заможній родині язичників.

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У віці 18 років батьки заручили її з багатим юнаком, проте Текла обрала віру в Господа та вирішила не вступати у шлюб. Вона слухала апостола Павлом, який проповідував християнство у місті. На апостола поскаржився наречений, тому Павла кинули у в'язницю. Та Текла три дні й три ночі була біля апостола. Пізніше дівчина покинула рідне місто.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонена важка фізична праця.

Не можна погано думати про своїх близьких.

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі.

Краще не брати боргів та не позичати коштів.

24 вересня святкують Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Фекла.

Прикмети на 24 вересня

Бджоли відкривають льотку – буде довга і тепла осінь.

Чайки літають високо – день буде вітряний.

Яскраво світить сонце – чекайте зміну погоди.

Щедрий врожай грибів – до сніжної зими.

Листя на деревах багато – морозів чекайте не скоро.

День в Україні та світі

День машинобудівника. Професійне свято відзначають кожну четверту неділю вересня. Сфера машинобудівної галузі України налічує понад 2800 промислових підприємств і 230 організацій, які займаються науково-технічною працею.