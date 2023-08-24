24 Канал зібрав інформацію про традиції святкування Дня Незалежності в Україні. Про те, як свято відзначали з 1991 до 2022 року – дивіться далі.

До теми День Незалежності в Україні: чи чекати українцям вихідний цьогоріч

Традиції святкування Дня Незалежності

Перше десятиліття

У перші роки Україна утрималася від військових парадів, позиціонуючись як демілітаризована та без'ядерна держава.

У 1991 році кияни зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку і взяли участь у яскравому концерті в парку. До того ж у столиці пройшов марш із синьо-жовтими прапорами в національному одязі. Тоді також провели урочисті збори у палаці "Україна". 1992 року українці вперше святкували День Незалежності 24 серпня. Тож в Києві відбулись масові заходи, присвячені святу. Згодом, у 1993 році, Хрещатиком пройшли як цивільні, так і військові.

Нарешті у 1994 році у Києві відбувся перший військового параду. Загалом слід зазначити, що в Україні паради проводили непостійно, але доволі часто. Наприклад, вони відбувалися з 1998 року до 2001. Вже у 2002 році параду не було, водночас у 2003 та 2004 роках їх знову влаштували.

Окрім цього, у 2005−2007 роках до святкування Дня Незалежності у столиці не залучалися озброєні військовослужбовці та військова техніка. Натомість присутність обмежилася військовими музикантами.

Друге десятиліття

Здебільшого у святковий день організовували марші або паради. Також були концерти, ярмарки та інші мистецько-культурні й розважальні заходи. Втім, за часів президентства Віктора Януковича військові паради майже не проводилися, в тому числі на честь 20-ї річниці Незалежності, яка відбулася у 2011 році, нібито для економії коштів. Водночас влаштовували святкові концерти. У 2012 році до Дня Незалежності провели парад вишиванок і диво-писанок. Що цікаво, на той час це було найбільше зібрання українців у вишиванках. Попри розважальні дійства, як і в усі попередні роки, ритуал покладання квітів до пам'ятників для найвищих чиновників не змінився. Також з нагоди свята часто лунали салюти.



Синьо – жовтий стяг / Canva

Варто зазначити, що військовослужбовці під час параду 2018 року увійшли в історію, застосувавши військове вітання "Слава Україні!" – "Героям слава!" замість радянських вітань. Тоді це сталося вперше.

Вже на День Незалежності у 2019 році, коли до влади прийшов Володимир Зеленський, відбулося два марші: офіційний, організований владою, і неофіційний марш захисників.

Третє десятиліття

До 30-ї річниці Незалежності України було проведено понад 150 ювілейних заходів по всій країні. Україну на честь Дня Незалежності привітали іноземні високошановані особи, серед яких глави держав, представники іноземних адміністрацій, парламентські діячі. У столиці та інших містах пройшли урочисті святкування.

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році задля безпеки українців масові святкові заходи були скасовані.