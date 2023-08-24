День Незалежності України: вражаюча історія свята

Сьогодні, 24 серпня, знакова подія для українців – День Незалежності. Однак серед радості також важливо поміркувати й про історичні витоки цього свята.

Так, в матеріалі 24 Каналу зібрано головну інформацію про історію Дня Незалежності України. Про те, як все починалось – дивіться далі.

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Як зародилося свято День Незалежності України

Після розпаду Радянського Союзу республіки, що входили до його складу, розпочали свій шлях до незалежності. Серед них була й Україна. Вона офіційно проголосила свій суверенітет 16 липня 1990 року, ухваливши Верховною Радою РРФСР Декларацію про державний суверенітет України. Водночас тоді Днем Незалежності України парламент визначив 16 липня.

Згодом, 17 березня 1991 року, було проведено загальнонаціональний референдум і республіканське опитування, на якому український народ однозначно висловив своє колективне прагнення жити в суверенній державі. На запитання "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?" позитивно відповіли 28 млн 804 тисяч українців, що склало 90,32% опитаних.



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Місяць потому в країні спалахнув "Серпневий пуч" – це спроба позбавити влади Михайла Горбачова. І вже 24 серпня 1991 року було офіційно прийнято Акт проголошення незалежності України – історична подія, яка стала переломним моментом на шляху країни до автономії. Крім того, 20 лютого 1992 року Верховна Рада прийняла рішення про перенесення святкування Дня Незалежності з 16 липня на 24 серпня. Відтак цю дату було визначено державним святом.